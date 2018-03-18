В Березовке парень обокрал незапертый дом, а после поджег его вместе с хозяевами

В Березовке милиционеры задержали 19-летнего парня, который ночью обокрал незапертый дом, а потом, чтобы скрыть следы преступления, поджег жилище, сообщается на сайте МВД.

Все произошло в три часа ночи с воскресенья на понедельник, 19 марта. В дом неработающий житель Березовки вошел через незакрытую дверь. Похитил 160 рублей, 1100 долларов и мобильный телефон. Чтобы скрыть следы преступления, решил поджечь жилище вместе со спящими хозяевами внутри.





К счастью, возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.

Подозреваемого быстро задержали. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, умышленное уничтожение имущества и кражу.



