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В Березовке парень обокрал незапертый дом, а после поджег его вместе с хозяевами

19.03.2018 14:33 — ЧП | Tut.by  
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В Березовке милиционеры задержали 19-летнего парня, который ночью обокрал незапертый дом, а потом, чтобы скрыть следы преступления, поджег жилище, сообщается на сайте МВД.

Все произошло в три часа ночи с воскресенья на понедельник, 19 марта. В дом неработающий житель Березовки вошел через незакрытую дверь. Похитил 160 рублей, 1100 долларов и мобильный телефон. Чтобы скрыть следы преступления, решил поджечь жилище вместе со спящими хозяевами внутри.


К счастью, возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.

Подозреваемого быстро задержали. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, умышленное уничтожение имущества и кражу.


 
 
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В Березовке милиционеры задержали мужчину, который ночью обокрал незапертый дом, а потом, чтобы скрыть следы преступления, поджег жилище,
 
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