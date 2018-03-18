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Пенсионерка обворовала школьницу в электричке

19.03.2018 16:01 — ЧП | Tut.by  
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Инцидент произошел 17 марта в электричке Минск — Орша. На подъезде к конечной станции 62-летняя жительница Толочина украла у 8-классницы кошелек. Подробности сообщает МВД.

14-летняя школьница из поселка Коханово ехала в Оршу — за подарком матери на день рождения. С девушкой была ее подруга.

В Орше девушки отправились на рынок. Но перед отправлением маршрутки пассажирка не нашла в рюкзаке кошелек. Вернувшись на железнодорожный вокзал, она рассказала о пропаже милиционеру.

— Мы просмотрели записи с камер видеонаблюдения. На одной из них увидели, что за школьницами из вагона вышли две пожилые женщины. Вторая запись демонстрировала расстегнутый рюкзак за спиной у потерпевшей. Предположили, что к краже могли быть причастны взрослые пассажирки в кадре, — рассказал первый заместитель начальника Оршанского ОВД на транспорте Олег Юрченко.

Воровку нашли за два часа. Выяснилось, что она вытянула кошелек из рюкзака в тамбуре перед самой остановкой поезда, а деньги потратила на такси и покупки на рынке. Злоумышленница также показала, где выбросила портмоне.

Возбуждено уголовное дело за кражу. Сейчас пенсионерка в ИВС. Женщина уже была судима за аналогичные преступления. Ей грозит до 3 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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14-летняя школьница из поселка Коханово ехала в Оршу - за подарком матери на день рождения.
 
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