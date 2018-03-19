В Кишиневе в магазине покупатель взорвал гранату. Погибли два человека

Два человека погибли и еще двое получили ранения в результате взрыва ручной гранаты в магазине в центре Кишинева. Об этом сообщил телеканал Publika TV .



Фото: m.point.md

Как сообщает Unimedia.info , взрыв совершил ранее судимый 50-летний местный житель.

«Мы выяснили, что в магазине „Жардин“ на углу улиц Армянской и Матеевича в центре Кишинева взорвалось неустановленное устройство, которое принес один из покупателей», — сообщил ТАСС глава генерального инспектората полиции МВД Молдовы Александр Пынзарь.

Очевидцы рассказали, что мужчина взял более 10 пачек сигарет с полки, а на кассе отказался за них платить. Из-за этого между продавщицей и покупателем разгорелся конфликт. Мужчина направился к выходу, и в этот момент у него выпала граната.

В результате взрыва мужчина погиб на месте, взрывной волной убило прохожего у входа в магазин. Еще два человека получили ранения.