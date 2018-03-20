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В России школьница на перемене открыла стрельбу из пневматического пистолета. Есть пострадавшие

21.03.2018 11:22 — ЧП | Tut.by  
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Семеро учеников школы № 15 города Шадринска Курганской области России пострадали в результате стрельбы из пневматического пистолета. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Сегодня утром в одной из школ Шадринска во время перемены девочка 13 лет из пневматического пистолета, который принадлежит ее отцу, произвела несколько выстрелов. В результате происшествия синяки и ссадины, предварительно, получили семь учащихся 7-го класса. В настоящее время в школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего. Образовательное учреждение работает в штатном режиме», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, медики выехали на место ЧП и осмотрели пострадавших учеников школы, госпитализация большинству из них не потребовалась. «По предварительным данным, одного из детей скорая забрала с собой, диагноз пояснить не смогу», — уточнила представитель МВД.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Курганской области корреспонденту ТАСС сообщили, что детский омбудсмен выехала на место происшествия, чтобы выяснить подробности случившегося.

 
 
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Госпитализация большинству из них не потребовалась. "По предварительным данным, одного из детей скорая забрала с собой, диагноз пояснить не смогу", - уточнила...
 
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