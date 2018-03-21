В Новогрудском районе при ремонте погрузчика механизатора травмировало разорвавшимся колесом. Он умер

53-летний механизатор одного из сельхозпредприятий Новогрудского района получил травмы на производстве и скончался в больнице 12 марта. Сейчас следователи разбираются в случившемся. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Подозреваемый — коллега погибшего — 50-летний механизатор, сообщается на официальном сайте Следственного комитета.





Все произошло днем 7 марта. При ремонте погрузчика в гараже механических мастерских 50-летний механизатор в нарушение правил безопасности перед снятием с погрузчика шины не спустил с них воздух. Колесо буквально разорвало. Разлетевшиеся составные части диска колеса травмировали помогавшего ему в работе 53-летнего механизатора. С телесными повреждениями он был госпитализирован в больницу, где 12 марта скончался от полученных травм.

В момент происшествия подозреваемый был трезв.

Сейчас следователи и эксперты выясняют детали происшествия.



