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В Новогрудском районе при ремонте погрузчика механизатора травмировало разорвавшимся колесом. Он умер

22.03.2018 10:45 — ЧП | Tut.by  
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53-летний механизатор одного из сельхозпредприятий Новогрудского района получил травмы на производстве и скончался в больнице 12 марта. Сейчас следователи разбираются в случившемся. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Подозреваемый — коллега погибшего — 50-летний механизатор, сообщается на официальном сайте Следственного комитета.


Все произошло днем 7 марта. При ремонте погрузчика в гараже механических мастерских 50-летний механизатор в нарушение правил безопасности перед снятием с погрузчика шины не спустил с них воздух. Колесо буквально разорвало. Разлетевшиеся составные части диска колеса травмировали помогавшего ему в работе 53-летнего механизатора. С телесными повреждениями он был госпитализирован в больницу, где 12 марта скончался от полученных травм.

В момент происшествия подозреваемый был трезв.

Сейчас следователи и эксперты выясняют детали происшествия.


 
 
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Сейчас следователи разбираются в случившемся. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
 
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