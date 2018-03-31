В Невижском районе Audi насмерть сбила женщину

Водитель Audi A6 насмерть сбил женщину, которая переходила проезжую часть. Она была одета в темную одежду, а место перехода не было освещено. Об этом сообщила пресс-служба УГАИ УВД Миноблисполкома.



Фото: Управление ГАИ УВД Миноблисполкома

Инцидент произошел 30 марта около 20.40. Автомобиль Audi A6 двигался по автодороге Брест — Минск — граница Российской Федерации. За рулем был 26-летний житель Брестской области.

На 259 километре дороги вблизи деревни Островки Несвижского района под колеса машины попала 69-летняя местная жительница, которая переходила проезжую часть справа налево. От полученных травм она скончалась на месте.



Фото: Управление ГАИ УВД Миноблисполкома



Фото: Управление ГАИ УВД Миноблисполкома

Верхняя одежда погибшей была темного цвета, а участок дороги — не освещен. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

«ГАИ Минской области настоятельно рекомендует пешеходам в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами и не выходить на проезжую часть. Необходимо двигаться по обочинам, а переходить дорогу только при отсутствии приближающихся транспортных средств», — отмечает УГАИ в сообщении.