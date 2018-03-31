60-летняя женщина позвонила в милицию и сообщила, что возле ТРЦ «Манеж» припаркован заминированный автомобиль. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.

Звонок с сообщением о заминированном автомобиле возле торгово-развлекательного центра «Манеж» в Полоцке поступил 31 марта около 14.00.

К торговому центру выехали сотрудники милиции, спасатели и саперно-пиротехническая группа. Из здания были эвакуированы покупатели и работники торгового центра.

Взрывоопасных предметов и устройств ни в торговом центре, ни на прилегающей территории обнаружено не было.

«Минера» быстро нашли — им оказалась 60-летняя жительница Полоцка. В настоящий момент дается правовая оценка ее действиям.

Напомним, что за заведомо ложное сообщение об опасности грозит уголовная ответственность и лишение свободы сроком до пяти лет.