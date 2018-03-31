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Пьяный лихач на Citroen в Минске врезался в деревья – пострадал пассажир
01.04.2018 — ЧП | Варяг-пресс
Накануне в Минске пьяный лихач на автомобиле Citroen врезался в деревья – водитель отделался незначительными ушибами, а его пассажир получил тяжкие телесные повреждения, как сообщили 01.04.2018 в Минском областном управлении Госавтоинспекции.
Автоавария случилась 31.03.2018 в 5 утра. Авто марки Citroen следовало по улице Казинца. Водитель транспортного средства, будучи пьяным, не справился с его управлением, в результате чего допустил выезд с проезжей части со столкновением с деревьями.
Водителя и пассажира транспортировали в учреждение здравоохранения. Предполагаемый виновник автоаварии отделался незначительными ушибами, а вот его пассажиру нанесены тяжкие телесные повреждения. На месте ДТП отработали представители оперативно-следственной группы, в состав которой были включены специалисты столичного управления ГКСЭ.
По факту автоаварии инициировано возбуждение уголовного производства по ст. 317 ч. 4 УК Республики Беларусь. Предполагаемого виновника задержали и водворили в ИВС.
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Накануне в Минске пьяный лихач на автомобиле Citroen врезался в деревья – водитель отделался незначительными ушибами, а его пассажир получил тяжкие телесные...
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