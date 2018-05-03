﻿ В Жлобине спасатели помогли пенсионеру выбраться из заброшенного отстойника. 21.by
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В Жлобине спасатели помогли пенсионеру выбраться из заброшенного отстойника

13.04.2018 — ЧП | Газета Авангард  
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В Жлобине спасатели помогли пенсионеру выбраться из отстойной ямы глубиной 3 м, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

В Жлобине спасатели помогли пенсионеру выбраться из заброшенного отстойника

В МЧС поступило сообщение о том, что в Жлобине на улице Карла Маркса пенсионер залез в отстойную яму и сам выбраться не может. Ее размеры — 6х5 м и глубина — 3 м. «Как выяснилось, пенсионер 1954 года рождения пошел на прогулку, увидел старый заброшенный отстойник, на дне которого находилось много бутылок, и решил собрать их. Мужчина, не зная, что в яме вода, спустился в отстойник. Выбраться самостоятельно он не смог», — пояснили в областном управлении.

Работники МЧС при помощи лестницы-палки помогли выбраться мужчине и передали работникам скорой медицинской помощи. После осмотра с предварительным диагнозом «переохлаждение» пенсионера госпитализировали.
Читать полностью: http://www.belta.by/incident/view/v-zhlobine-spasateli-pomogli-pensioneru-vybratsja-iz-zabroshennogo-otstojnika-298445-2018/
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БЕЛТА.

 
 
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В Жлобине спасатели помогли пенсионеру выбраться из отстойной ямы глубиной 3 м, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС. ...
 
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