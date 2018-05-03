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"Бубки", маковая бизнесменша и проверочная закупка: в суд Светлогорского района направлено дело с семью обвиняемыми

13.04.2018 — ЧП | Гомельская Правда  
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Как рассказал старший прокурор отдела областной прокуратуры Андрей Карась, расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов с семью обвиняемыми длилось полгода. Теперь оно направлено в суд Светлогорского района.



Запутанная криминальная история разворачивалась в прошлом году в Светлогорске. В августе в райцентре милиционеры задержали наркомана с двумя пакетиками мака. Экспертиза показала, что это мак с наслоением опия и пыльцой маковой соломы, так называемые "бубки". К слову, 100 грамм "бубок" стоят 30 рублей. 56-летний мужчина рассказал, что купил наркотик у некой жительницы Светлогорска по прозвищу "Толстая".



Правоохранители вышли на маковую бизнесменшу. Дома у 34-летней женщины нашли достаточно много наркотического вещества, расфасованного по пакетикам. Также она сообщила, где хранит еще.



Установлено, что она сбывала "бубки" только "проверенным" жителям Светлогорска. Женщина всегда общалась с покупателями в завуалированной форме, чтобы никто посторонний не мог понять, о чем идет речь.



На допросе "Толстая" призналась, что "бубки" приобретала у гражданина по созвучной с его фамилией кличке "Ева". Милиционеры без особого труда вышли на мужчину-наркомана. Правда, на задержание пришлось ехать с ОМОНом, потому что он оказать сопротивление или скрыться на автомобиле. К слову, в машине у него нашли все тот же мак с напылением, при обыске дома — еще несколько расфасованных пакетиков. "Ева" рассказал, что в больших объемах покупал наркотики у жителя Минска Игоря. Так, партия грязного мака весом 25 килограммов стоила не менее 800 долларов.



Милиционеры организовали проверочную закупку. "Ева" назначил встречу с Игорем. Все снималось на скрытую камеру. Когда продавец передал два бумажных мешка мака по 25 килограммов каждый, а взамен получил деньги за товар, его задержали с поличным. Переданные купюры оказались мечеными.



Выяснилось, что Игоря на самом деле зовут Сергей. Мужчина родился в Гомеле, однако проживал в Минске. Сам наркотики не употреблял.



В ходе расследования задержан еще один человек — 38-летний наркопотребитель Николай, который для себя купил у "Евы" пять пакетиков "бубок" по 200 грамм каждый. Наличие жены и ребенка не мешало мужчине тратить деньги на дорогие наркотики.



Шестым фигурантом уголовного дела стала еще одна женщина — ранее судимая наркоманка жительница райцентра по прозвищу "Малая". Установлено, что она поддерживала отношения с ранее задержанной "Толстой". Женщина приобретала для себя и хранила в своем доме часть наркотической продукции подруги.



Всем шестерым предъявлено обвинение. Первому задержанному наркоману и Николаю грозит до пяти лет лишения свободы. "Толстой", "Еве", Игорю, который оказался Сергеем, и "Малой" — до 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. К слову, в отношении четырех задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.





Кроме того, следствием установлено, что "Ева" сбывал "бубки" еще одному жителю Светлогорска, который ранее был судим за сбыт наркотиков. Однако сейчас мужчина находится в розыске.


 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов с семью обвиняемыми длилось полгода....
 
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