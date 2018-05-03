В Бресте младенец попал в больницу после того, как пьяная мать перевернула коляску

Женщина вышла из дома, не удержала равновесия, коляска перевернулась и ударилась верхней частью об асфальт. Когда прохожие предложили вызвать скорую помощь, она выругалась матом, взяла малыша и скрылась. Позже выяснилось, что она была пьяна.

В милицию позвонили очевидцы происшествия.

— Малышу оказана медицинская помощь. Он в детской областной больнице. В ОВД администрации Московского района с заявлением о лишении 31-летней женщины родительских прав обратился дедушка малыша. По данному факту прокуратурой Бреста проводится проверка. Готовится предписание об изъятии малыша из семьи и признании ребенка нуждающимся в государственной защите, — сообщила TUT.by старший помощник прокурора Бреста Татьяна Литвинчук.

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Как оказалось, еще до происшествия ребенка признали находящимся в социально-опасном положении, так как оба родители злоупотребляют спиртным.