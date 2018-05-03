﻿ Милиция ищет мужчину, который подозревается в хищении средств из кассы банка в Бресте - фото. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция ищет мужчину, который подозревается в хищении средств из кассы банка в Бресте - фото

13.04.2018 17:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Ленинским РОВД г. Бреста устанавливается личность неизвестного мужчины, который подозревается в том, что 09.03.2018 в 15:00 часов в отделении банка ОАО "АСБ Беларусбанк" по ул. Смирнова. 100/1 совершил хищение денежных средств в размере 165 рублей НБ Республики Беларусь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54767.php

Милиция ищет мужчину, который подозревается в хищении средств из кассы банка в Бресте - фото

Приметы: на вид 40 лет, среднего телосложения, волос темный.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54767.php

Милиция ищет мужчину, который подозревается в хищении средств из кассы банка в Бресте - фото

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 188
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ленинским РОВД г. Бреста устанавливается личность неизвестного мужчины, который подозревается в том, что 09.03.2018 в 15:00 часов в отделении банка ОАО "АСБ Беларусбанк"...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Полоцком районе лесники нашли боеприпасы времен Великой отечественной войны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (ЧП)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика