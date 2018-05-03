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Милиция ищет мужчину, который подозревается в хищении средств из кассы банка в Бресте - фото
13.04.2018 17:42 — ЧП | Виртуальный Брест
Ленинским РОВД г. Бреста устанавливается личность неизвестного мужчины, который подозревается в том, что 09.03.2018 в 15:00 часов в отделении банка ОАО "АСБ Беларусбанк" по ул. Смирнова. 100/1 совершил хищение денежных средств в размере 165 рублей НБ Республики Беларусь.
Приметы: на вид 40 лет, среднего телосложения, волос темный.
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Ленинским РОВД г. Бреста устанавливается личность неизвестного мужчины, который подозревается в том, что 09.03.2018 в 15:00 часов в отделении банка ОАО "АСБ Беларусбанк"...
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