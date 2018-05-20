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Грамотные действия Анны Лялюк помогли предотвратить крупный пожар в Пинске

20.05.2018 — ЧП | Полесская правда  
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Грамотные действия Анны Лялюк помогли предотвратить крупный пожар в Пинске
Это произошло в один из апрельских вечеров. Дежурство ночной смены сторожевой охраны филиала «Камертон» началось как обычно, и ничто не предвещало нештатного развития событий.

После девяти вечера охранник Анна Лялюк, взяв мобильник и фонарик, вышла на обход территории.

– По-моему, там горит макулатура! – указывая рукой в сторону складских помещений, встретил охранника взволнованный рабочий.

Анна Ивановна, подсвечивая фонариком под ноги, быстро пошла в указанном направлении. Увиденное несколько успокоило: огня возле складов и гаражей не было. Но что-то подтолкнуло ее зайти за гаражи. Хоть там уже, как говорят, «чужая» земля, но она граничит с «Камертоном»… Еще несколько месяцев назад эта пустующая территория принадлежала филиалу «Камертон», но, когда ее присмотрели представители иностранного торгового унитарного предприятия, занимающиеся заготовкой вторсырья, она в скором времени стала их владениями. И, как по мановению волшебной палочки, там появились горы макулатуры, пластика и других вторичных ресурсов, обладающих достаточно высокой пожароопасностью.

…Заглянув за гаражи, Анна Ивановна увидела, что в дальнем углу сваленная в кучу бумага объята пламенем. Уже через несколько секунд на пульт дежурного Пинского ГРОЧС поступил звонок, и сообщение о возгорании на смежной с филиалом «Камертон» территории было принято.

– Выезжаем, встречайте! – короткие телефонные гудки означали, что счет пошел на минуты.

Не теряя драгоценного времени, Анна Лялюк сразу направилась на транс-портную проходную, чтобы контролер на КПП Екатерина Ковалевич открыла ворота для беспрепятственного проезда пожарных машин, а по дороге стала звонить директору Н.П. Морозу. Уточнив место и примерную площадь возгорания, Николай Павлович дал указание встретить машины ГРОЧС и проводить их к пожарному гидранту, расположенному ближе других к огню.

Через пять минут после сообщения о возгорании первая пожарная машина прибыла к месту происшествия, и огнеборцы приступили к боевому развертыванию…

– На следующий день, когда место пожара при дневном освещении осматривали сотрудники следственно-оперативной группы Пинского ГОВД и специалисты ГРОЧС, мне довелось стать невольным свидетелем их разговора, в котором услышал «…материальный ущерб мог быть намного больше, если бы не высокий уровень профессионализма пожарных и грамотные действия работников сторожевой охраны», – рассказывает командир добровольной пожарной дружины филиала «Камертон» Сергей Стрелецкий.

Эти слова можно считать оценкой совместных, очень своевременных и правильных, действий огнеборцев и сотрудника охраны Анны Лялюк.

Екатерина МАЙСКАЯ.
Фото автора.

 
 
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