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Туристический автобус столкнулся с тремя авто в Могилеве: погибла женщина

20.05.2018 — ЧП | Варяг-пресс  
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Туристический автобус столкнулся с тремя авто в Могилеве: погибла женщина

Накануне вечером в Могилеве на ул. Челюскинцев туристический автобус столкнулся с тремя легковыми авто: погибла пассажирка одной из легковушек, о чем в соцсетях сообщили очевидцы происшествия.

Согласно сообщениям очевидцев автоаварии, ЧП произошло в областном центре 20.05.2018 на оживленной улице Челюскинцев: автобус, принадлежащий туристической фирме «Визит-Тур», столкнулся сразу с тремя легковыми машинами – BMW, «Лада» и Honda.

Туристический автобус столкнулся с тремя авто в Могилеве: погибла женщина

В аварии погибла женщина-пассажирка автомобиля «Лада», которую выбросило через лобовое стекло из машины – по всей вероятности, она не пристегнулась ремнем безопасности.

Туристический автобус столкнулся с тремя авто в Могилеве: погибла женщина

В ГАИ пока не сообщают о причинах произошедшего смертельного ДТП. Тем не менее, как сообщили некоторые свидетели, по всей вероятности, смертельную автоаварию спровоцировал водитель BMW, который подрезал «Ладу» – та после этого ударилась в «Хонду», зацепив автобус.

Туристический автобус столкнулся с тремя авто в Могилеве: погибла женщина

Туристический автобус столкнулся с тремя авто в Могилеве: погибла женщина

Фото паблика «Могилев live» в соцсети «ВКОНТАКТЕ».

 
Теги: Могилев
 
 
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Накануне вечером в Могилеве на ул. Челюскинцев туристический автобус столкнулся с тремя легковыми авто: погибла пассажирка одной из легковушек, о чем в соцсетях...
 
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