Туристический автобус столкнулся с тремя авто в Могилеве: погибла женщина

Накануне вечером в Могилеве на ул. Челюскинцев туристический автобус столкнулся с тремя легковыми авто: погибла пассажирка одной из легковушек, о чем в соцсетях сообщили очевидцы происшествия.

Согласно сообщениям очевидцев автоаварии, ЧП произошло в областном центре 20.05.2018 на оживленной улице Челюскинцев: автобус, принадлежащий туристической фирме «Визит-Тур», столкнулся сразу с тремя легковыми машинами – BMW, «Лада» и Honda.





В аварии погибла женщина-пассажирка автомобиля «Лада», которую выбросило через лобовое стекло из машины – по всей вероятности, она не пристегнулась ремнем безопасности.





В ГАИ пока не сообщают о причинах произошедшего смертельного ДТП. Тем не менее, как сообщили некоторые свидетели, по всей вероятности, смертельную автоаварию спровоцировал водитель BMW, который подрезал «Ладу» – та после этого ударилась в «Хонду», зацепив автобус.









Фото паблика «Могилев live» в соцсети «ВКОНТАКТЕ».