В ПП «Мокраны» поймали брестчанина с 13,6 кг серебра

19.05.2018 в ПП «Мокраны» сотрудники Госпогранкомитета РБ и ОБЭП Ленинского р-на Бреста задержали жителя областного центра, пытавшегося на автомобиле незаконно вывезти 13,6 кг серебра в пластинах, о чем проинформировали в Брестской Краснознаменной пограничной группе им. Ф. Э. Дзержинского.

Металлические пластины были упакованы в полиэтиленовые пакеты и спрятаны под сиденьем в микроавтобусе, на котором мужчина пытался пересечь государственную границу.









Как рассказали в ГПК, автомобиль под управлением брестчанина 1968 г. р., следовал на выезд из Беларуси по «зеленому» коридору.





Найденный в авто металл сотрудники Брестской таможни изъяли и направили на экспертизу, где помимо прочего, должны установить предварительную оценку стоимости контрабанды.