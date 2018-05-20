﻿ В ПП «Мокраны» поймали брестчанина с 13,6 кг серебра. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ПП «Мокраны» поймали брестчанина с 13,6 кг серебра

20.05.2018 — ЧП | Варяг-пресс  
Размер текста:
A
A
A
В ПП «Мокраны» поймали брестчанина с 13,6 кг серебра

19.05.2018 в ПП «Мокраны» сотрудники Госпогранкомитета РБ и ОБЭП Ленинского р-на Бреста задержали жителя областного центра, пытавшегося на автомобиле незаконно вывезти 13,6 кг серебра в пластинах, о чем проинформировали в Брестской Краснознаменной пограничной группе им. Ф. Э. Дзержинского.

Металлические пластины были упакованы в полиэтиленовые пакеты и спрятаны под сиденьем в микроавтобусе, на котором мужчина пытался пересечь государственную границу.

В ПП «Мокраны» поймали брестчанина с 13,6 кг серебра

В ПП «Мокраны» поймали брестчанина с 13,6 кг серебра

Как рассказали в ГПК, автомобиль под управлением брестчанина 1968 г. р., следовал на выезд из Беларуси по «зеленому» коридору.

В ПП «Мокраны» поймали брестчанина с 13,6 кг серебра

Найденный в авто металл сотрудники Брестской таможни изъяли и направили на экспертизу, где помимо прочего, должны установить предварительную оценку стоимости контрабанды.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 127
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19.05.2018 в ПП «Мокраны» сотрудники Госпогранкомитета РБ и ОБЭП Ленинского р-на Бреста задержали жителя областного центра, пытавшегося на автомобиле незаконно...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Туристический автобус столкнулся с тремя авто в Могилеве: погибла женщина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика