Житель Бреста пытался вывезти в Польшу более 13 кг серебра

В пункте пропуска «Мокраны» пограничники во взаимодействии с сотрудниками ОБЭП ОВД администрации Ленинского района Бреста задержали авто, перевозившее более 13 кг металла серого цвета. Специалисты предполагают, что это серебро, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.



Фото: gpk.gov.by

Машина следовала на выезд из Республики Беларусь по «зеленому» коридору. Управлял автомобилем житель города Бреста 1968 года рождения. В машине были обнаружены пластины из металла серого цвета (предположительно серебро) общим весом 13,6 килограмма.

Металл был упакован в 2 полиэтиленовых пакета, которые были укрыты под сидением микроавтобуса.



Фото: gpk.gov.by

«Предметы административно-таможенного правонарушения изъяты сотрудниками Брестской таможни и направлены на экспертизу. Предварительная сумма оценки устанавливается», — сообщает Госпогранкомитет.