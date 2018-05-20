Лайнер со 137 пассажирами загорелся при взлете в Японии

В международном аэропорту Нарита, который расположен в префектуре Тиба в восточной части Большого Токио, при взлете загорелся пассажирский самолет Boeing 767, сообщает NHK .

По данным телеканала, самолет принадлежит авиакомпании Japan Airlines. Он должен был вылететь в Гонконг. На борту лайнера находились 137 пассажиров. Все они были эвакуированы.

В результате инцидента четыре пассажира пожаловались на плохое самочувствие и обратились за помощью к медикам. При этом никому из пострадавших госпитализация не потребовалась.

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Местные власти сообщают, что на борту самолета пожара не было. Предварительной причиной стала утечка масла во вспомогательном двигателе в задней части лайнера, которая привела к задымлению в салоне воздушного судна.​