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Лайнер со 137 пассажирами загорелся при взлете в Японии
В международном аэропорту Нарита, который расположен в префектуре Тиба в восточной части Большого Токио, при взлете загорелся пассажирский самолет Boeing 767, сообщает
По данным телеканала, самолет принадлежит авиакомпании Japan Airlines. Он должен был вылететь в Гонконг. На борту лайнера находились 137 пассажиров. Все они были эвакуированы.
В результате инцидента четыре пассажира пожаловались на плохое самочувствие и обратились за помощью к медикам. При этом никому из пострадавших госпитализация не потребовалась.
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В результате инцидента четыре пассажира пожаловались на плохое самочувствие и обратились за помощью к медикам. При этом никому из пострадавших госпитализация не...
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