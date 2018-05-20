В общежитии на Денисовской случился пожар из-за неисправного телевизора: одна женщина в больнице

Утром 19 мая спасателям поступил звонок о пожаре в общежитии по улице Денисовской в Минске. Восемь человек спасли, одна женщина в больнице. Подробности сообщает Минское городское управление МЧС.





Из окон на третьем этаже шел сильный дым, пожар бушевал в двухкомнатном блоке. Оказалось, накануне пожара хозяйка квартиры и ее соседка-пенсионерка смотрели телевизор, а потом уснули.

«Утром женщина услышала треск в районе телевизора и увидела дым. Она разбудила соседку и, набрав ведро воды, попыталась потушить пожар. Когда ей это не удалось, она вышла на балкон», — рассказали спасатели.

Сотрудники МЧС спасли соседку-пенсионерку из помещения общей кухни. Она в больнице с диагнозом «отравление продуктами горения», состояние удовлетворительное.

Из жилых комнат с помощью специальных масок спасатели вывели жильцов этажа по лестницам на улицу — всего семь человек, из них трое детей. Кроме того, совместно с администрацией из здания эвакуировали 60 человек.

Огонь повредил вещи в комнате, закопчен общий коридор общежития. Предполагают, что всему виной аварийное состояние телевизора.