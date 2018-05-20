Сотрудники пункта пограничного контроля и Брестской таможни предстанут перед судом за пособничество в уклонении от уплаты таможенных платежей. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.



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Бреста будут судить за пособничество в уклонении от таможенных платежей" alt="Двух жителей Бреста будут судить за пособничество в уклонении от таможенных платежей">



Сотруднику пункта погранконтроля также инкриминированы подстрекательство к злоупотреблению служебными полномочиями и дача взятки. Сотруднику Брестской таможни предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями и получении взятки.

Во время предварительного расследования установлено, что сотрудник погранконтроля в пункте "Песчатка" Брестской таможни "убедил" таможенника не проводить досмотр автомобиля "Фольксваген Транспортер" под управлением неработающего при пересечении границы Евразийского экономического союза. За противоправные действия сотрудник таможни принял для себя от сотрудника погранконтроля в качестве взятки $100.

Водитель внес в таможенную декларацию заведомо недостоверные сведения о перевозимом товаре и переместил на территорию ЕАЭС иностранные обувь, одежду и бытовую технику. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила Br65,5 тыс. Действия водителя квалифицированы как уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств виновности обвиняемых, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласился с уголовно-правовой квалификацией их действий.

Уголовное дело прокуратура Брестской области направила в суд Московского района Бреста.