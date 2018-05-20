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Прихожан церкви в Брестском районе эвакуировали из-за бесхозных пакетов
21.05.2018 11:44 — ЧП | Виртуальный Брест
В Брестском районе из-за бесхозных пакетов эвакуировали прихожан церкви, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
фото - иллюстрация
В 19.20 19 мая в деревне Большие Мотыкалы в православном храме было обнаружено девять бесхозных пакетов.
На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. Проводилась эвакуация 11 человек.
При обследовании пакетов специалисты саперно-пиротехнической группы взрывоопасных предметов не обнаружили.
По этому факту проводится проверка.
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В Брестском районе из-за бесхозных пакетов эвакуировали прихожан церкви, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома. фото - иллюстрация В 19.20 19 мая в деревне Большие...
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