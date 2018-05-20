В Кормянском районе двух рыбаков во время грозы убило молнией

В Кормянском районе 18 мая двое рыбаков ловили рыбу на Соже. Когда началась гроза, спрятались на обрывистом берегу под деревом, туда и пришелся удар молнии. Подробности трагедии сообщили в ОСВОД.





Когда рыбаки перестали выходить на связь, родные забили тревогу. Около 23.00. водолазы обнаружили в воде тело одного мужчины. В шесть утра нашли и другого. Погибшим было 23 и 30 лет.

В ОСВОД предполагают, что рыбаки погибли от удара молнии и уже потом упали в реку.

Следственный комитет проводит проверку. Назначен ряд экспертиз.