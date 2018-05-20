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Прихожан церкви в Брестском районе эвакуировали из-за бесхозных пакетов
В Брестском районе из-за бесхозных пакетов эвакуировали прихожан церкви,
В 19.20 19 мая в деревне Большие Мотыкалы в православном храме было обнаружено девять бесхозных пакетов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Эвакуировали 11 человек.
При обследовании пакетов специалисты саперно-пиротехнической группы взрывоопасных предметов не обнаружили.
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При обследовании пакетов специалисты саперно-пиротехнической группы взрывоопасных предметов не обнаружили.
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