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Пожар в Свадковичах
21.05.2018 — ЧП | Кричевская жизнь
6 мая, в 15.08, в центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о пожаре дома в д.Свадковичи. По прибытию к месту вызова спасателей происходило горение дома открытым пламенем. Дом оборудован автономным пожарным извещателем, однако он не сработал из-за отсутствия элемента питания. Дом используется под дачу.
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6 мая, в 15.08, в центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о пожаре дома в д.Свадковичи. По прибытию к месту
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