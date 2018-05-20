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Пожар в Свадковичах

21.05.2018 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Пожар в Свадковичах

6 мая, в 15.08, в центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о пожаре дома в д.Свадковичи. По прибытию к месту вызова спасателей происходило горение дома открытым пламенем. Дом оборудован автономным пожарным извещателем, однако он не сработал из-за отсутствия элемента питания. Дом используется под дачу.
В результате пожара повреждена кровля дома, уничтожена веранда. Причина пожара устанавливается.
Уважаемые граждане, МЧС рекомендует установить в своих домовладениях автономный пожарный извещатель, который сможет спасти не только ваше имущество, но и вашу жизнь!

 
 
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6 мая, в 15.08, в центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о пожаре дома в д.Свадковичи. По прибытию к месту
 
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