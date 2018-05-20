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МЧС под рукой
21.05.2018 — ЧП | Кричевская жизнь
Сто тысяч белорусов пользуются мобильным приложением «МЧС Беларуси. Помощь рядом!». Жители района тоже весьма активно его используют. По словам инспектора группы пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Анны Сташкевич, среди основных пользователей – школьники и молодежь.
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Сто тысяч белорусов пользуются мобильным приложением «МЧС Беларуси. Помощь рядом!». Жители района тоже весьма активно его используют. По словам инспектора
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