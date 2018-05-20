Сто тысяч белорусов пользуются мобильным приложением «МЧС Беларуси. Помощь рядом!». Жители района тоже весьма активно его используют. По словам инспектора группы пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Анны Сташкевич, среди основных пользователей – школьники и молодежь.

Данное приложение создано Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Оно помогает человеку эффективно действовать в случае ЧП. Его можно скачать с помощью сервиса Play Market и установить на свой смартфон или планшет на базе системы Android. Приложение «МЧС Беларуси. Помощь рядом» позволяет всегда быть в курсе неблагоприятных прогнозов погоды, иметь под рукой информацию о том, как правильно действовать в любой чрезвычайной ситуации.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МЧС под рукой Сто тысяч белорусов пользуются мобильным приложением «МЧС Беларуси. Помощь рядом!». Жители района тоже весьма активно его используют. По словам инспектора