Безопасность детей



Следствием большинства пожаров, происходящих в домах и квартирах, является пресловутый человеческий фактор. А вот пожары, которые произошли по вине детей, наверное, можно назвать фактором родительской беспечности.

Уважаемые родители, вспомните, где в вашем доме хранятся спички. Видел ли ребенок, куда вы их обычно кладете? Уверены ли вы в том, что малыш не сможет до них дотянуться? Как правило, уже после, когда исправить ничего нельзя, родители вспоминают, что не придавали этому значения, будучи уверенными в том, что их ребенок не сможет добраться до спичек. Да и оставляли ребенка всего-то на несколько минут. К сожалению, этих набивших горькую оскомину нескольких минут достаточно для того, чтобы горящая спичка, выпавшая из детских рук, стала причиной пожара.

Научить соблюдать правила безопасности – самая главная задача, потому что от этого зависит жизнь ребенка. Через ежедневное общение со своим ребенком вы узнаете о вопросах, которые волнуют его и, решая с ним его проблемы, помогаете научиться правильно вести себя в той или иной ситуации. Поэтому говорите с детьми, помогайте решать им, пусть даже пустяковые, по вашему мнению, проблемы. Наблюдая за игрой ребенка, мы смотрим на себя со стороны. А значит, нам самим нужно быть предельно осторожными и внимательными, зная, что наше действие ребенок может воспроизвести с точностью до мельчайших деталей. Поэтому, если хотите научить ребенка правилам безопасности, прежде всего сами выполняйте их.

Уважаемые родители, храните спички, зажигалки в недоступных для детей местах, не разрешайте детям самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами, топить печи. Ребенку необходимо объяснить, что в случае пожара необходимо выбегать на улицу и ни в коем случае не прятаться.

Возле телефона на листе бумаги напишите номера экстренных служб и объясните ребенку, при каких обстоятельствах ими можно воспользоваться.

Ребенок должен знать свое полное имя, домашний адрес и номер телефона. Хорошо, если он будет знать и номер телефона соседей или людей, которым вы доверяете. Научите ребенка пользоваться мобильным телефоном для того, чтобы при необходимости он мог позвонить в службы экстренной помощи, а также вам на работу.

Конечно, невозможно преду-смотреть все ситуации и дать советы на все случаи жизни. Но научить ребенка быть осторожным можно и нужно. И никто не сможет это сделать лучше, чем родители. Ведь именно внимание, любовь и забота родителей являются самой надежной и лучшей защитой для ребенка.

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