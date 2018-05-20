ДТП в Пинском районе: 85-летний водитель на Ford Fiesta сбил пенсионерку

В минувшее воскресенье в Пинском районе был совершён наезд на пешехода — пострадала 77-летняя жительница Пинского района. Подробнее о произошедшем корреспонденту varjag.net сообщили в пресс-службе ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Так, согласно сообщению, 20 мая примерно в 12.50 85-летний пинчанин, управляя иномаркой «Ford Fiesta», двигаясь по ул. Пинской в деревне Галево (автодорога Р-6 Ивацевичи-Пинск-Столин) со стороны Пинска в направлении деревни Посеничи, совершил наезд на 77-летнюю женщину-пешехода.

«Водитель не предоставил преимущества в движении 77-летней жительнице д. Галево, Пинского района, которая переходила проезжую часть по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения», — пояснили в ГАИ.

В результате происшествия экипажем скорой помощи пенсионерка с травмами была госпитализирована в УЗ «Пинская ЦБ».

По факту наезда на пешехода проводится проверка. Также сообщается, что ранее водитель к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.





фото: gaibrest.by