Пожар в д.Подселы Кировского района









В д.Подселы Кировского района произошел пожар. Об этом сообщил старший инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Александр Журавский.

В 16 часов 24 минуты 20 мая на центр оперативного управления районного отдела по ЧС от местных жителей поступило сообщение о загорании жилого дома в д.Подселы по ул.Заречная, д.11 Стайковского сельсовета. По прибытию первого подразделения МЧС происходило горение хозяйственной постройки (сарая) и дома открытым пламенем. Собственник домовладения находился на улице, с его слов в доме никого не было. В результате пожара уничтожено: сарай, кровля и перекрытие в доме, а также имущество в доме.

Причина пожара устанавливается.