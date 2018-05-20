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Гродненские таможенники пресекли ввоз более 600 единиц посадочного материала хризантем

21.05.2018 — ЧП | Полымя  
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Гродненские таможенники пресекли ввоз более 600 единиц посадочного материала хризантем

Гродненские таможенники пресекли ввоз более 600 единиц посадочного материала хризантем без разрешительных документов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Попытка незаконного ввоза выявлена таможенниками в пункте пропуска «Брузги». Легковой автомобиль Volkswagen Passat , которым управлял житель Мостовского района, следовал из Польши по зеленому коридору. При проведении таможенного контроля транспортное средство было направлено на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса.


Гродненские таможенники пресекли ввоз более 600 единиц посадочного материала хризантем

Оказалось, что белорусский индивидуальный предприниматель перемещал через границу в бензобаке своего автомобиля посадочный материал хризантем. Из специального тайника при досмотре было извлечено более 600 единиц посадочного материала. Ввоз данного товара на территорию ЕАЭС должен сопровождаться фитосанитарным сертификатом независимо от его количества и веса.

По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает конфискацию автомобиля. Перемещаемые без разрешительных документов растения возвращены на сопредельную сторону. Автомобиль изъят до решения суда.

 
 
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Гродненские таможенники пресекли ввоз более 600 единиц посадочного материала хризантем без разрешительных документов, сообщили БЕЛТА в Государственном...
 
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