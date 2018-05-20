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В Гродно руководитель частного предприятия погиб на строительном объекте: на него обрушилась стена

21.05.2018 14:55 — ЧП | Tut.by  
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Руководитель частного производственного унитарного предприятия погиб во время демонтажа сооружения на территории одного из открытых акционерных обществ.


Вечером 19 мая 48-летний руководитель прибыл на объект, где демонтировалась стена из газосиликатных блоков. Неожиданно она обрушилась — и он получил травмы, от которых умер на месте.








СК проводит проверку.

 
 
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Руководитель частного производственного унитарного предприятия погиб во время демонтажа сооружения на территории одного из открытых акционерных обществ.
 
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