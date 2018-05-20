|
В Гродно руководитель частного предприятия погиб на строительном объекте: на него обрушилась стена
Руководитель частного производственного унитарного предприятия погиб во время демонтажа сооружения на территории одного из открытых акционерных обществ.
Вечером 19 мая 48-летний руководитель прибыл на объект, где демонтировалась стена из газосиликатных блоков. Неожиданно она обрушилась — и он получил травмы, от которых умер на месте.
СК
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель частного производственного унитарного предприятия погиб во время демонтажа сооружения на территории одного из открытых акционерных обществ.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)