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В Минской области электричка насмерть сбила женщину
20 мая электропоезд Минск — Молодечно насмерть сбил 41-летнюю женщину,
Происшествие случилось около 7.25 недалеко от деревни Олехновичи. Пострадавшая — минчанка. От полученных травм она скончалась.
Проверку по факту гибели женщины проводит Молодечненский районный отдел Следственного комитета.
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Проверку по факту гибели женщины проводит Молодечненский районный отдел Следственного комитета.
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