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В Пинском районе 85-летний водитель «Форд Фиеста» сбил на «зебре» пенсионерку
21.05.2018 — ЧП | Полесская правда
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Известно, что ранее водитель к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.
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> По предварительной информации Госавтоинспекции Брестчины, 20 мая в 12.50 85-летний житель Пинска, управляя автомобилем марки «Форд Фиеста», двигаясь по ул. Пинской...
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