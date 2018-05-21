В Пинском районе 85-летний водитель «Форд Фиеста» сбил на «зебре» пенсионерку



По предварительной информации Госавтоинспекции Брестчины, 20 мая в 12.50 85-летний житель Пинска, управляя автомобилем марки «Форд Фиеста», двигаясь по ул. Пинской деревни Галево в направлении Посеничей, не пропустил женщину-пешехода, переходившую проезжую часть по по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения, и сбил ее. В результате происшествия 77-летняя жительница деревни Галево с различными травмами госпитализирована в Пинскую центральную больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Известно, что ранее водитель к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.



