Два рыбака погибли от удара молнии в Кормянском районе

В минувшую пятницу два жителя Кормянского р-на, 1987 и 1994 г. р., рыбачившие на реке Сож, погибли от удара молнии, о чем проинформировали в Гомельской областной организации ОСВОД.

Как рассказали в ОСВОД, два жителя райцентра отправились вечером 18 мая порыбачить на реку Сож. Началась гроза, и они спрятались на берегу под деревом, в которое ударила молния. Мужчины от удара скатились в воду и погибли.

Обеспокоенные родственники рыбаков, не выходящих на связь, обратились в правоохранительные органы. Начались поиски – к 23:00 тело одного из рыбаков было обнаружено в реке. Наутро с помощью водолазов ОСВОД нашли тело второго погибшего.

По факту трагического инцидента инициирована проверка, специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.