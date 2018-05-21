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Месячник безопасности труда в организациях малого предпринимательства
21.05.2018 — ЧП | Кричевская жизнь
В ходе месячника руководителям организаций необходимо провести проверку состояния охраны труда в организации, в том числе на предмет соответствия технологических процессов требованиям безопасности, состояния рабочих мест, соответствия оборудования нормативным правовым актам, техническим нормативным правовым актам по охране труда, а также обеспечения работников требуемыми средствами индивидуальной защиты.
Обеспечить своевременное и качественное проведение проверки знаний и инструктажей по охране труда работников.
Принять меры по укреплению трудовой и производственной дисциплины, исключив возможность нахождения на работе лиц в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения.
Усилить контроль за соблюдением работающими требований норм и правил по охране труда.
Руководители малых предприятий как, впрочем, и всех остальных без какого-либо исключения, в вопросах организации работы по охране труда должны исходить из признания и обеспечения приоритета жизни и здоровья работников по отношению к результатам трудовой деятельности.
В ходе месячника районные мобильные группы, в состав которых входят специалисты контролирующих и надзорных органов, проведут мониторинги соблюдения норм и правил охраны труда в организациях малого предпринимательства и окажут методическую помощь руководителям и специалистам по вопросам законодательства об охране труда.
Заместитель начальника Кричевского межрайонного
отдела Могилевского областного управления А.А. Клименков
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В целях повышения ответственности организаций малого предпринимательства за обеспечение здоровых и безопасных условий труда с 7 мая по 8
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