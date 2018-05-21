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Пьяная автоледи-бесправница разбила ногой лобовое стекло в машине ГАИ

21.05.2018 — ЧП | Варяг-пресс  
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Пьяная автоледи-бесправница разбила ногой лобовое стекло в машине ГАИ

Нетрезвая 46-летняя автоледи-бесправница устроила дебош в патрульном автомобиле ГАИ, разбив ногами лобовой стекло и повредив видеорегистратор, о чем 21.05.2018 рассказали в Минском областном управлении Госавтоинспекции.

Инцидент случился накануне в Дзержинском районе, 20.05.2018: сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Nissan Primera под управлением 46-летней жительницы Столбцов, от которой несло алкоголем. Женщине предложили сесть на заднее сиденье в патрульной машине, однако ей более приглянулось переднее сиденье, где она и разместилась.

Инспекторы просили автоледи пересесть, однако та отказалась подчиниться и несколько раз ногами ударила по лобовому стеклу, покрывшееся многочисленными трещинами. Мимоходом дебоширка сломала крепление видеорегистратора.

Ко всему прочему, оказалось, что у пьяной нарушительницы не имеется водительских прав, а ее авто не проходило техосмотра.

В итоге на задержанную автоледи-бесправницу было составлено 4 административных протокола. Ей грозит крупный штраф и конфискация авто.

 
 
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Нетрезвая 46-летняя автоледи-бесправница устроила дебош в патрульном автомобиле ГАИ, разбив ногами лобовой стекло и повредив видеорегистратор, о чем 21.05.2018...
 
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