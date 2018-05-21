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Обрушившаяся стена убила руководителя стройки в Гродно

21.05.2018 — ЧП | Варяг-пресс  
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Обрушившаяся стена убила руководителя стройки в Гродно

На одном из строительных объектов в Гродно при обрушении стены из газосиликатных блоков погиб 48-летний руководитель унитарного предприятия, о чем проинформировали в Гродненском областном управлении Следственного комитета.

УСК начало проведение проверки по факту трагедии, которая произошла 19.05.2018. Как удалось установить из опросов свидетелей, руководитель предприятия прибыл на стройплощадку, где в это время проходил демонтаж стены, состоящей из газосиликатных блоков, которые обвалившись, задавили мужчину. Прибывшие медики констатировали его смерть.

По факту гибели руководителя частного предприятия проводится расследование: назначена судмедэкспертиза, проходят опросы очевидцев. Правовую оценку случившемуся в ведомстве дадут по завершению проверки.

 
Теги: Гродно
 
 
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На одном из строительных объектов в Гродно при обрушении стены из газосиликатных блоков погиб 48-летний руководитель унитарного предприятия, о чем...
 
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