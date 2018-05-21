Обрушившаяся стена убила руководителя стройки в Гродно

На одном из строительных объектов в Гродно при обрушении стены из газосиликатных блоков погиб 48-летний руководитель унитарного предприятия, о чем проинформировали в Гродненском областном управлении Следственного комитета.

УСК начало проведение проверки по факту трагедии, которая произошла 19.05.2018. Как удалось установить из опросов свидетелей, руководитель предприятия прибыл на стройплощадку, где в это время проходил демонтаж стены, состоящей из газосиликатных блоков, которые обвалившись, задавили мужчину. Прибывшие медики констатировали его смерть.

По факту гибели руководителя частного предприятия проводится расследование: назначена судмедэкспертиза, проходят опросы очевидцев. Правовую оценку случившемуся в ведомстве дадут по завершению проверки.