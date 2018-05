Пассажирский самолет, летевший из саудовской Медины в бангладешскую Дакку, экстренно приземлился в Джидде с убранным шасси. Пассажиров пришлось эвакуировать с помощью надувных трапов, о пострадавших пока не известно, сообщает Arab News и публикует видеозапись жесткой посадки.

#BREAKING : Reports coming in of an #Airbus A380 plane making an emergency landing at King Abdulaziz International Airport in #Jeddah as a result of a technical malfunction of the front landing wheel. No casualties have been reported so far. (Video: @Hafedh955 ) pic.twitter.com/YSC1PGcCpJ