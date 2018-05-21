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Пассажирский самолет приземлился "на брюхо" в Саудовской Аравии
Пассажирский самолет, летевший из саудовской Медины в бангладешскую Дакку, экстренно приземлился в Джидде с убранным шасси. Пассажиров пришлось эвакуировать с помощью надувных трапов, о пострадавших пока не известно, сообщает Arab News и публикует видеозапись жесткой посадки.
Лайнер авиакомпании Saudia несколько часов кружил над Джиддой, прежде чем ему разрешили сесть. Он был отправлен на базовый аэропорт в городе именно из-за сбоев с шасси.
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Пассажирский самолет, летевший из саудовской Медины в бангладешскую Дакку, экстренно приземлился в Джидде с убранным шасси. Пассажиров пришлось эвакуировать с...
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