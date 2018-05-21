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В Витебске гулявший по набережной парень спас тонувшего мужчину

22.05.2018 08:00 — ЧП | Tut.by  
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В Витебске парень, гулявший по набережной, спас пожилого мужчину, который хотел покончить с собой из-за семейных проблем. В порыве отчаяния горожанин бросился в реку. Подробности сообщает милиция региона.

Оперуполномоченный отдела уголовного розыска Первомайского РОВД лейтенант милиции Артур Гайко вечером в субботу в нерабочее время гулял с девушкой на набережной Витьбы. Вдруг внимание молодых людей привлекли крики женщин и детей. Артур увидел, что посередине реки тонет мужчина. Ситуацию осложняло то, что на нем был одет тяжелый рыбацкий костюм, который тащил его ко дну.

Молодой человек бросился в воду, быстро доплыл до утопающего и вытащил его на берег. Очевидцы уже вызвали милицию и скорую помощь. До приезда правоохранителей и медиков Артур Гайко выяснил, почему 65-летний мужчина оказался в такой чрезвычайной ситуации. Он рассказал, что решил свести счеты с жизнью из-за проблем в семье. Мол, выпил для храбрости и бросился в реку.

 
Теги: Витебск
 
 
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Пожилой мужчина хотел покончить с собой из-за семейных проблем. В порыве отчаяния горожанин бросился в реку.
 
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