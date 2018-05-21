Спасатели работают на месте взрыва в Королев Стане

Утром 22 мая сотрудники МЧС выбыли в деревню Королев Стан (Минский район) по сообщению о взрыве здания. Информацию TUT.BY подтвердили в Минском областном управлении МЧС.



Фото: пресс-служба МЧС

«На предприятии „Алкид“ в Королев Стане на заводе произошел мощный взрыв бочки 60 тонн с ацетоном, работают все ближайшие пожарные расчеты, огромная площадь пожара уничтожила практически всю площадь завода и производственных помещений», — сообщил читатель Андрей, работающий неподалеку.

По его словам, оперативные службы продолжают прибывать.

В областном управлении МЧС пока уточнили, что сообщение о взрыве и пожаре на предприятии было получено в 8.55.

«По предварительной информации, травмированы три человека. В 9.18 пожар локализован, работают подразделения МЧС», — добавили в пресс-службе ведомства.