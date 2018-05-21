ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спасатели работают на месте взрыва в Королев Стане

22.05.2018 09:51 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Утром 22 мая сотрудники МЧС выбыли в деревню Королев Стан (Минский район) по сообщению о взрыве здания. Информацию TUT.BY подтвердили в Минском областном управлении МЧС.


Фото: пресс-служба МЧС

«На предприятии „Алкид“ в Королев Стане на заводе произошел мощный взрыв бочки 60 тонн с ацетоном, работают все ближайшие пожарные расчеты, огромная площадь пожара уничтожила практически всю площадь завода и производственных помещений», — сообщил читатель Андрей, работающий неподалеку.

По его словам, оперативные службы продолжают прибывать.

В областном управлении МЧС пока уточнили, что сообщение о взрыве и пожаре на предприятии было получено в 8.55.

«По предварительной информации, травмированы три человека. В 9.18 пожар локализован, работают подразделения МЧС», — добавили в пресс-службе ведомства.

 
 
Ссылка на источник 252
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщают очевидцы, на местном предприятии взорвалась многотонная цистерна с ацетоном.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Столине после инъекции антибиотика умерла пациентка больницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика