В Столине после инъекции антибиотика умерла пациентка больницы

В пресс-службе Министерства здравоохранения РБ сообщили о начале проведения проверки в связи с гибелью одной из пациенток Столинской районной больницы. Смерть женщины наступила в минувшую пятницу, 18 мая, предположительно вследствие укола антибиотиком «Цефтриаксон».



Известно, что в медучреждении женщине была проведена гинекологическая операция. По предварительным данным, причиной трагедии стала непредвиденная реакция организма на медицинский препарат.

Для проведения вышеупомянутой проверки была сформирована специальная комиссия.

Минздрав принес соболезнования близким умершей пациентки.