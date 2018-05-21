В Бресте подросток отобрал электронную сигарету у 8-классника. Возбуждено уголовное дело

В Бресте 15-летний ученик средней школы подозревается в краже электронного парогенератора.

20 мая в милицию обратился 13-летний ученик средней школы. Он сообщил, что в гипермаркете на улице Московской неизвестный похитил у него электронную сигарету стоимостью 47 рублей.

Правоохранители просмотрели записи с камер наблюдения и установили, что парогенератор у подростка украл 9-классник.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за грабеж.