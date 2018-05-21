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На ул. Рябиновой в Бресте обнаружен труп мужчины, устанавливается личность по фото - фото
22.05.2018 11:02 — ЧП | Виртуальный Брест
21.05.2018 вблизи д.28 по ул.Рябиновой в г.Бресте был обнаружен труп неустановленного мужчины без признаков насильственной смерти.
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21.05.2018 вблизи д.28 по ул.Рябиновой в г.Бресте был обнаружен труп неустановленного мужчины без признаков насильственной смерти. Приметы: на вид 55 лет, рост около...
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