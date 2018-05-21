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Житель Микашевичей обнаружил в лесу обгоревший труп
22.05.2018 11:02 — ЧП | Виртуальный Брест
В Лунинецком районе житель Микашевичей обнаружил в лесу обгоревший труп, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Местный житель 19 мая отправился в лес за металлоломом.
Спустя время он наткнулся на обгоревший шалаш, в нем находился труп. Мужчина сообщил об этом в Лунинецкий РОВД. На место выбыла следственно-оперативная группа.
Предварительно установлено, что погибший - мужчина 1947 года рождения. Он вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртным.
Проверку по факту смерти проводит Лунинецкий районный отдел Следственного комитета.
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В Лунинецком районе житель Микашевичей обнаружил в лесу обгоревший труп, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. Местный житель 19 мая отправился в лес за...
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