На Юго-Западе прорвало водопровод: поднялся фонтан высотой с пятиэтажку

Утром 22 мая на проспекте Газеты Звязда у дома № 56 в Минске произошел прорыв трубопровода. Из-под земли бушует фонтан воды высотой с многоэтажку.



Скриншот из видео: adim Ar / youtube.com

Судя по кадрам, поток взметнулся прямо у припаркованной машины и обрушился на нее. На месте уже работают аварийные службы. Очевидец Вадим снял видео:

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