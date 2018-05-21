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На Юго-Западе прорвало водопровод: поднялся фонтан высотой с пятиэтажку
Утром 22 мая на проспекте Газеты Звязда у дома № 56 в Минске произошел прорыв трубопровода. Из-под земли бушует фонтан воды высотой с многоэтажку.
Судя по кадрам, поток взметнулся прямо у припаркованной машины и обрушился на нее. На месте уже работают аварийные службы. Очевидец Вадим снял видео:
(Будет обновлено)
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На месте уже работают аварийные службы.
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