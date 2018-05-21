В Минске задержали мужчину из Мостов, который обнажился на улице и попросил снять его на телефон

В столице задержан житель города Мосты, который обнажился на улице и просил записать на телефон его действия. На мужчину завели уголовное дело по факту хулиганства, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Девушка прогуливалась на улице Илимской, когда к ней подошел мужчина с приспущенными брюками и опросил записать его действия на видео. Испуганная минчанка убежала и вызвала милицию.

Благодаря камерам наблюдения выяснилось, что мужчина уехал на машине. Вскоре его нашли, оказалось, этот житель Мостов приехал в город продавать автомобиль.

Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения. Теперь возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 339 УК (хулиганство), ему грозит до 6 лет лишения свободы.