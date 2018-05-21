В Бресте умерла 10-летняя девочка, на которую 9 мая в парке во время урагана упала ветка

21 мая в реанимации умерла 10-летняя жительница Бреста, на которую 9 мая во время урагана упала ветка в городском парке. Об этом TUT.BY сообщил главврач Брестской областной больницы Александр Карпицкий.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55750.php

Читать полностью в источнике с фото:





Почти две недели брестские медики боролись за жизнь юной брестчанки , состояние которой характеризовалось как тяжелое. Однако спасти ее не удалось.

Напомним, 9 мая, около 17.00, в парке культуры и отдыха 1 Мая на торговую палатку и пешеходную дорожку упала ветка. В результате пострадала 10-летняя девочка , сообщало областное управление МЧС.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55750.php

Читать полностью в источнике с фото:





После случившегося в Бресте приняли решение повторно обследовать деревья в местах массового скопления людей, на территориях школ, учреждений культуры, здравоохранения, на улицах и во дворах. Потенциально опасные деревья будут удалены. Кроме того, администрации парка культуры и отдыха поручено проводить дополнительный мониторинг зеленых зон перед проведением массовых мероприятий.