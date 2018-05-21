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В Бресте умерла 10-летняя девочка, на которую 9 мая в парке во время урагана упала ветка
22.05.2018 15:10 — ЧП | Виртуальный Брест
21 мая в реанимации умерла 10-летняя жительница Бреста, на которую 9 мая во время урагана упала ветка в городском парке. Об этом TUT.BY сообщил главврач Брестской областной больницы Александр Карпицкий.
Почти две недели брестские медики
Напомним, 9 мая, около 17.00, в парке культуры и отдыха 1 Мая на торговую палатку и пешеходную дорожку упала ветка. В результате
После случившегося в Бресте приняли решение
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21 мая в реанимации умерла 10-летняя жительница Бреста, на которую 9 мая во время урагана упала ветка в городском парке. Об этом TUT.BY сообщил главврач Брестской...
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