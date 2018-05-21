﻿ В Бресте умерла 10-летняя девочка, на которую 9 мая в парке во время урагана упала ветка. 21.by
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В Бресте умерла 10-летняя девочка, на которую 9 мая в парке во время урагана упала ветка

22.05.2018 15:10 — ЧП | Виртуальный Брест  
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21 мая в реанимации умерла 10-летняя жительница Бреста, на которую 9 мая во время урагана упала ветка в городском парке. Об этом TUT.BY сообщил главврач Брестской областной больницы Александр Карпицкий.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55750.php

В Бресте умерла 10-летняя девочка, на которую 9 мая в парке во время урагана упала ветка

Почти две недели брестские медики боролись за жизнь юной брестчанки, состояние которой характеризовалось как тяжелое. Однако спасти ее не удалось.

Напомним, 9 мая, около 17.00, в парке культуры и отдыха 1 Мая на торговую палатку и пешеходную дорожку упала ветка. В результате пострадала 10-летняя девочка, сообщало областное управление МЧС.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55750.php

В Бресте умерла 10-летняя девочка, на которую 9 мая в парке во время урагана упала ветка

После случившегося в Бресте приняли решение повторно обследовать деревья в местах массового скопления людей, на территориях школ, учреждений культуры, здравоохранения, на улицах и во дворах. Потенциально опасные деревья будут удалены. Кроме того, администрации парка культуры и отдыха поручено проводить дополнительный мониторинг зеленых зон перед проведением массовых мероприятий.

 
Теги: Брест
 
 
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21 мая в реанимации умерла 10-летняя жительница Бреста, на которую 9 мая во время урагана упала ветка в городском парке. Об этом TUT.BY сообщил главврач Брестской...
 
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