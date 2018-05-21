Пожар на складе в Ивьевском районе уничтожил 3 тонны макулатуры

Вчера поступило сообщение о пожаре склада макулатуры в д. Липнишки Ивьевского района. В результате пожара уничтожена макулатура массой 3000 кг, повреждена кровля на площади 72 м.кв.Причина пожара устанавливается. Рассматриваются версии - нарушение правил устройства и эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки) и неосторожное обращение с огнём.
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Вчера поступило сообщение о пожаре склада макулатуры в д. Липнишки Ивьевского района. В результате пожара уничтожена макулатура массой 3000 кг, повреждена...