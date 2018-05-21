﻿ В Мозыре "вскрыли" Honda CR-V. Автомобильных воров нашли по отпечаткам ладоней и пальцев. 21.by
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В Мозыре "вскрыли" Honda CR-V. Автомобильных воров нашли по отпечаткам ладоней и пальцев

22.05.2018 15:44 — ЧП | Tut.by  
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Мужчина оказался в изоляторе временного содержания после встречи с друзьями, а когда вернулся к машине, которую оставил накануне у гаражей в Мозыре, испытал потрясение. У автомобиля Honda CR-V оказалось разбитым заднее левое боковое стекло, через которое неизвестные похитили имущество, сообщает подробности «СБ Беларусь Сегодня».


Несмотря на то, что у потерпевшего накануне произошло не совсем приятное общение с милицией, он сразу же обратился к ней за помощью.

— Были обнаружены три следа участка ладони и один след пальца руки, пригодные для дальнейшей идентификации, — рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз Беларуси по Гомельской области.

К утру следующего дня специалисты установили хозяев. Ими оказались двое ранее судимых жителей Мозыря, проживающих недалеко от места совершения преступления.


Молодые люди на первоначальном этапе не сознавались в совершенном преступлении, однако под тяжестью улик в конце концов подтвердили свою причастность к нему и показали, как распорядились похищенным.

Возбуждено уголовное дело. Задержанных ждет суд.

 
 
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Молодые люди на первоначальном этапе не сознавались в совершенном преступлении.
 
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