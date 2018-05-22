В начале месяца сообщалось о том, что
Как удалось выяснить СМИ, девочка умерла вчера, 21 мая, в середине дня.
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В Бресте умерла школьница, на которую во время грозы упала ветка
22.05.2018 — ЧП | Варяг-пресс
В начале месяца сообщалось о том, что
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В начале месяца сообщалось о том, что в брестском парке культуры во время непогоды обломавшимся деревом была серьезно травмирована девочка 2007 года рождения. Увы,...
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