В Бресте умерла школьница, на которую во время грозы упала ветка‍

В начале месяца сообщалось о том, что в брестском парке культуры во время непогоды обломавшимся деревом была серьезно травмирована девочка 2007 года рождения . Увы, попытки врачей спасти жизнь ребенку, которые продолжались на протяжении последних двух недель, не увенчались успехом. Так, главный врач Брестской областной больницы, в реанимационное отделение которой была доставлена пострадавшая, сообщил о смерти школьницы.



Как удалось выяснить СМИ, девочка умерла вчера, 21 мая, в середине дня.