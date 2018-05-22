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Под Молодечно Citroen врезался в жилой дом: есть жертвы‍

23.05.2018 — ЧП | Варяг-пресс  
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Под Молодечно Citroen врезался в жилой дом: есть жертвы‍

В минувший понедельник, 21 мая, в реанимационном отделении медучреждения Молодечненского района скончался 19-летний парень, который, не имея права на управление транспортным средством, решил прокатиться за рулем иномарки, попав в смертельное ДТП.

Как сообщают СМИ со ссылкой на ОГАИ Молодечненского РОВД, инцидент произошел за день до смерти бесправника, около 21:30. Молодой человек, управляя автомобилем Citroen Xantia, двигался в направлении деревни Хохлово по автодороге Молодечно — Хожево — Ермаки. В определенный момент парень не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в придорожный жилой дом.

С места происшествия молодого человека госпитализировали, однако вечером следующего дня пострадавший умер, не приходя в сознание.

 
 
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В минувший понедельник, 21 мая, в реанимационном отделении медучреждения Молодечненского района скончался 19-летний парень, который, не имея права на управление...
 
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