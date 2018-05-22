В Пинске недалеко от школы задержали продавца насвая

В Пинске задержан продавец насвая. Свой промысел мужчина осуществлял возле одной из школ города, о чем корреспонденту varjag.net рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Так, согласно сообщению, 27-летний житель Пинска, нигде не работающий, попал в поле зрения милиции. Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Пинского ГОВД провели ряд оперативных мероприятий, в ходе которых было установлено, что пинчанин продает насвай прохожим – за пакетик некурительной табачной смеси он просил 2 рубля.

Мужчина был задержан с поличным недалеко от школы по ул. Юной. При обыске у него обнаружили 33 полимерных пакетика с некурительной табачной смесью. Общий вес изъятого насвая составил порядка 1 килограмма.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Также в УВД отметили, что в Брестской области с начала 2018 года правоохранители изъяли примерно 5 килограммов насвая.